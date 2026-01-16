Palazzo delle Orsoline a Bellinzona keystone

Dopo l'incendio di Crans-Montana (VS), anche il governo del Cantone Ticino intende vietare gli articoli pirotecnici all'interno dei locali pubblici.

Redazione blue News Swisstxt

Lo ha annunciato venerdì il consigliere di Stato Claudio Zali.

Il divieto dovrebbe essere adottato nelle prossime due settimane, ha dichiarato Zali, che assumerà la presidenza della commissione cantonale per la protezione antincendio.

Il consigliere di Stato ha anche annunciato controlli più frequenti nei locali pubblici e sanzioni più severe.

I Cantoni del Vallese, di Ginevra, di Vaud e del Giura hanno già deciso di vietare gli articoli pirotecnici nei ristoranti e nei bar.