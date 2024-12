Camille Rast (3a a +0"12) e Melanie Meillard (4a +0"43) sono in ottima posizione per puntare al podio, se non alla vittoria, nello slalom di Killington.

A condurre è Lena Duerr, Wendy Holdener è nona a 1"08 dalla tedesca.

