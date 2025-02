Sara Matasci Redattrice Themen-Schwerpunkte: Cronaca e politica ticinese e svizzera, notizie curiose e tutto quello che riguarda gli animali

Sara Matasci lavora per blue News da gennaio 2019. In precedenza ha esercitato la professione di giornalista presso la RSI (dove ha debuttato in radio, lavorato per il web e il Teletext, per poi scoprire anche il mondo della TV), il Giornale del Popolo e Tio, dove ha svolto il suo praticantato. Se dovesse cambiare completamente settore si lancerebbe nel mondo della creazione di prodotti cosmetici ecobio, che è il suo hobby :) Oppure si dedicherebbe in un qualche modo agli animali.