Trasporto ferroviario Uno sciopero in Italia causa disagi in Ticino 

Swisstxt

12.12.2025 - 10:50

Sciopero generale in Italia, disagi anche sulla linea ferroviaria in Ticino
Sciopero generale in Italia, disagi anche sulla linea ferroviaria in Ticino
Foto generica keystone

Lo sciopero generale nazionale in Italia di venerdì coinvolge anche il Ticino, con possibili disagi per il trasporto ferroviario.

SwissTXT

12.12.2025, 10:50

12.12.2025, 13:59

Trenord, l’azienda del settore passeggeri che opera in Lombardia, rende noto che saranno in vigore due fasce orarie di garanzia per la circolazione su rotaie (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus sostitutivi tra Stabio e Malpensa.

Sul suo sito, la società TILO indica che i propri servizi in territorio svizzero non sono coinvolti dall’agitazione. Avverte che sono possibili delle limitazioni in Italia, e invita a consultare il sito di Trenord.

