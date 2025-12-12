Trasporto ferroviarioUno sciopero in Italia causa disagi in Ticino
Swisstxt
12.12.2025 - 10:50
Lo sciopero generale nazionale in Italia di venerdì coinvolge anche il Ticino, con possibili disagi per il trasporto ferroviario.
SwissTXT
12.12.2025, 10:50
12.12.2025, 13:59
Swisstxt
Trenord, l’azienda del settore passeggeri che opera in Lombardia, rende noto che saranno in vigore due fasce orarie di garanzia per la circolazione su rotaie (6.00-9.00 e 18.00-21.00).
In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus sostitutivi tra Stabio e Malpensa.
Sul suo sito, la società TILO indica che i propri servizi in territorio svizzero non sono coinvolti dall’agitazione. Avverte che sono possibili delle limitazioni in Italia, e invita a consultare il sito di Trenord.