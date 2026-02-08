  1. Clienti privati
News Sondrio, morto soccorritore del SAGF

Swisstxt

8.2.2026 - 22:49

Foto d'archivio
Foto d'archivio
GdF

uomo della guardia di finanza cuneese del soccorso alpino a seguito dei traumi riportati venerdì, dopo essere stato travolto da una valanga a Madesimo (Sondrio).

SwissTXT

08.02.2026, 22:49

08.02.2026, 23:17

È morto domenica l’ Lo specialista trentenne era impegnato in un'esercitazione del SAGF in Valtellina, nella zona di Crocetta del Cardine. Dalle ricostruzioni si apprende che era insieme a un collega quando una massa imponente di neve si è staccata dal pendio, travolgendo entrambi. L'altro finanziere, solo sfiorato dalla valanga, è riuscito ad allertare i soccorsi che hanno portato in elicottero il malcapitato, inutilmente, all’ospedale di Bergamo.

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

