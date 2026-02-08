Foto d'archivio GdF

uomo della guardia di finanza cuneese del soccorso alpino a seguito dei traumi riportati venerdì, dopo essere stato travolto da una valanga a Madesimo (Sondrio).

SwissTXT Swisstxt

È morto domenica l’ Lo specialista trentenne era impegnato in un'esercitazione del SAGF in Valtellina, nella zona di Crocetta del Cardine. Dalle ricostruzioni si apprende che era insieme a un collega quando una massa imponente di neve si è staccata dal pendio, travolgendo entrambi. L'altro finanziere, solo sfiorato dalla valanga, è riuscito ad allertare i soccorsi che hanno portato in elicottero il malcapitato, inutilmente, all’ospedale di Bergamo.