Lo sprint a squadre ha regalato grandi emozioni anche in campo maschile ai colori rossocrociati, ma a differenza della gara femminile non è arrivata la medaglia.

Janik Riebli e Valerio Grond si sono fermati a 1» dall’Italia, che si è presa il bronzo dietro all’inevitabile Norvegia e ai sorprendenti Stati Uniti di Ben Ogden e Gus Schumacher. Johannes Klaebo, affiancato da Einar Hedegart, si è dunque messo al collo il quinto oro a Milano Cortina 2026, e gli resta «solo» da vincere la 50km finale per completare la sua missione. Per il 29enne è il 12o podio ai Giochi (con 10 titoli), come Dahelie.