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Calcio Stati Uniti ai sedicesimi

Swisstxt

19.6.2026 - 23:13

Tutta la gioia di Freeman, autore della seconda rete statunitense
Tutta la gioia di Freeman, autore della seconda rete statunitense
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Agli Stati Uniti sono bastate due partite per qualificarsi per la fase ad eliminazione diretta.

SwissTXT

19.06.2026, 23:13

20.06.2026, 08:13

Gli americani hanno conquistato la seconda vittoria in due incontri battendo 2-0 l’Australia a Seattle e si sono portati da soli in testa al Gruppo D con 6 punti, staccando così il biglietto per i 1/16. Nonostante l’assenza di Pulisic, gli USA sono partiti forte e hanno subito messo sotto pressione l’Australia, capitolata dopo appena 11’ a causa di un goffo autogol di Burgess. Il gol che ha di fatto chiuso il match già al 43' l'ha invece messo a segno Freeman con un colpo di testa.

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