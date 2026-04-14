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Hockey Swiss Olympic «irritata» per il caso Fischer

Swisstxt

14.4.2026 - 13:55

Il ct della Nazionale durante le Olimpiadi incriminate
Il ct della Nazionale durante le Olimpiadi incriminate
KEYSTONE

Swiss Olympic si è dichiarata «sorpresa e irritata» per il fatto che Patrick Fischer abbia partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino nel febbraio 2022 senza essere vaccinato e con un certificato COVID falso.

SwissTXT

14.04.2026, 13:55

14.04.2026, 14:14

Hockey. Patrick Fischer ammette: «Sono andato in Cina con un certificato Covid falso»

HockeyPatrick Fischer ammette: «Sono andato in Cina con un certificato Covid falso»

In una presa di posizione raccolta da SRF l’organizzazione ha definito il comportamento del coach della Nazionale come un rischio considerevole sia per lui stesso, sia per la sua squadra che per l’intera delegazione svizzera.

Swiss Olympic ha inoltre ribadito che trasparenza e fiducia rappresentano principi fondamentali nella collaborazione con federazioni e partecipanti ai Giochi.

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