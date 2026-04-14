Il ct della Nazionale durante le Olimpiadi incriminate KEYSTONE

Swiss Olympic si è dichiarata «sorpresa e irritata» per il fatto che Patrick Fischer abbia partecipato ai Giochi Olimpici di Pechino nel febbraio 2022 senza essere vaccinato e con un certificato COVID falso.

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In una presa di posizione raccolta da SRF l’organizzazione ha definito il comportamento del coach della Nazionale come un rischio considerevole sia per lui stesso, sia per la sua squadra che per l’intera delegazione svizzera.

Swiss Olympic ha inoltre ribadito che trasparenza e fiducia rappresentano principi fondamentali nella collaborazione con federazioni e partecipanti ai Giochi.