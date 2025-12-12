John Elkann KEY

. Il messaggio postato su X da Paolo Ardoino, CEO del gigante delle criptovalute, sta facendo discutere in Italia.

«Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus» L’intenzione è di acquisire il 65% delle quote in possesso della holding di proprietà della famiglia Agnelli per mettere le mani sul club italiano, del quale Tethter detiene oggi l’11,5%. Non si è fatta attendere la risposta degli attuali vertici del club, che avrebbero 10 giorni per decidere sul da farsi ma che a parole non sembrano intenzionati a mollare.