Curling Tirinzoni in semifinale con USA

Swisstxt

19.2.2026 - 17:50

Tirinzoni
Tirinzoni
Keystone

Il Team Tirinzoni sfiderà gli Stati Uniti nella semifinale del torneo olimpico di Milano Cortina 2026, dopo aver perso l'ultimo impegno contro le stesse nordamericane.

SwissTXT

19.02.2026, 17:50

19.02.2026, 17:55

Gli USA si sono infatti imposti per 7-6 all'extra end, dopo aver subito la rimonta elvetica di ben tre punti nel 10o gioco. Le statunitensi hanno però fatto la differenza nel 5o e nel 7o end, in cui hanno ottenuto rispettivamente un punto senza avere il martello e due punti con l'ultimo sasso. Nell'altra semifinale si sfideranno la Svezia e il Canada, qualificatosi grazie al successo nell'ultima sfida.

