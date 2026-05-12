ConflittiTregua finita, tornano in azione droni russi e ucraini
SDA
12.5.2026 - 08:57
La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di tre giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità ucraine.
Keystone-SDA
12.05.2026, 08:57
12.05.2026, 09:00
SDA
L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco.
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