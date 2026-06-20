turchia Keystone

La Turchia è stata sconfitta anche nel suo secondo impegno ed è così stata eliminata con un turno d'anticipo da questo Mondiale nordamericano.

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Il Paraguay si è infatti imposto per 1-0. La formazione di Montella è stata colpita dopo 63» di partita dal preciso tiro dalla distanza di Galarza, ma ha poi dominato il resto dell'incontro. Le accelerazioni di Yildiz, unico veramente pericoloso dei suoi, non sono però bastate per trovare la rete. La sfida è stata contraddistinta nel finale del primo tempo dall'espulsione di Almiron, primo a ricevere un rosso per essersi coperto la bocca.