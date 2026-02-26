  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

News Vallemaggia, punto sulla ricostruzione

Swisstxt

26.2.2026 - 22:04

Il Quotidiano

A quasi due anni dall'alluvione che ha devastato la Vallemaggia, giovedì autorità e tecnici cantonali hanno fatto il punto sulla ricostruzione in un incontro col Municipio di Cevio.

SwissTXT

26.02.2026, 22:04

26.02.2026, 22:17

Al centro dell'attenzione il ponte di Visletto. La tabella di marcia è stata fino ad ora rispettata: i quattro piloni provvisori sono stati posati su altrettanti pilastri che penetrano nel suolo per una ventina di metri. Le opere di carpenteria metallica saranno ultimate entro fine marzo. Novembre resta la data prevista per l'apertura. «La tempistica rimane quella», ha confermato al Quotidiano della RSI il consigliere di Stato Norman Gobbi.

I più letti

Le pagelle della prima serata di Sanremo: Laura Pausini è un mezzo disastro, Carlo Conti tiene le redini e Tiziano Ferro se la gode. La bella sorpresa? Can Yaman
Le pagelle della seconda serata di Sanremo: Achille Lauro emoziona con l'omaggio alle vittime di Crans-Montana. Pausini più spigliata, risate con Lillo e Pilar
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Salario minimo. Dal PS un sì, ma...

Salario minimoDal PS un sì, ma...

Ticino. Maltrattamento di animali, Werner Nussbaumer assolto

TicinoMaltrattamento di animali, Werner Nussbaumer assolto

Caos al Forum economico. Il CEO del WEF Børge Brende si dimette dopo le rivelazioni sullo scandalo Epstein

Caos al Forum economicoIl CEO del WEF Børge Brende si dimette dopo le rivelazioni sullo scandalo Epstein