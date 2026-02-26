A quasi due anni dall'alluvione che ha devastato la Vallemaggia, giovedì autorità e tecnici cantonali hanno fatto il punto sulla ricostruzione in un incontro col Municipio di Cevio.
26.02.2026, 22:04
26.02.2026, 22:17
Al centro dell'attenzione il ponte di Visletto. La tabella di marcia è stata fino ad ora rispettata: i quattro piloni provvisori sono stati posati su altrettanti pilastri che penetrano nel suolo per una ventina di metri. Le opere di carpenteria metallica saranno ultimate entro fine marzo. Novembre resta la data prevista per l'apertura. «La tempistica rimane quella», ha confermato al Quotidiano della RSI il consigliere di Stato Norman Gobbi.
