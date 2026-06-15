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Calcio Vargas,"è mancata intelligenza»

Swisstxt

15.6.2026 - 21:46

Ruben Vargas
Ruben Vargas
Keystone

. L'attaccante del Siviglia è inoltre alla caccia della sua prima rete ad un Mondiale.

SwissTXT

15.06.2026, 21:46

15.06.2026, 22:17

In conferenza stampa Ruben Vargas non ha usato giri di parole per analizzare la prestazione della Svizzera contro il Qatar: «Con il passare dei minuti, ci è mancata quell’intelligenza che avevamo dimostrato durante le qualificazioni». In vista della sfida alla Bosnia ed Erzegovina di giovedì, secondo Vargas però non c'è eccessiva preoccupazione, ma piuttosto consapevolezza degli errori fatti: «Dobbiamo ritrovare confidenza con la porta, ma allo stesso tempo restare tranquilli» «Spero arrivi presto».

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