La lettera dimostra il carattere della squadra.
Molta attesa a Bienne c'era pure per le parole di Lars Weibel: « L'hanno fatta in maniera seria, senza mettere pressione a nessuno. Ora dobbiamo concentrarci sullo sport, abbiamo una responsabilità verso i tifosi».
Calvin Thuerkauf dal canto suo ha sottolineato che «Fischer ci ha fatto diventare una famiglia, lottiamo uno per l’altro e giochiamo bene. Adesso siamo tutti con Cadieux».
Sulla stessa lunghezza d'onda Gregory Hofmann: «Nello spogliatoio l'ambiente è sempre stato buono. Un Mondiale in casa è qualcosa di unico».