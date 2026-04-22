Lars Weibel freshfocus

La lettera dimostra il carattere della squadra.

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Molta attesa a Bienne c'era pure per le parole di Lars Weibel: « L'hanno fatta in maniera seria, senza mettere pressione a nessuno. Ora dobbiamo concentrarci sullo sport, abbiamo una responsabilità verso i tifosi».

Calvin Thuerkauf dal canto suo ha sottolineato che «Fischer ci ha fatto diventare una famiglia, lottiamo uno per l’altro e giochiamo bene. Adesso siamo tutti con Cadieux».

Sulla stessa lunghezza d'onda Gregory Hofmann: «Nello spogliatoio l'ambiente è sempre stato buono. Un Mondiale in casa è qualcosa di unico».