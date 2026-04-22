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Hockey Weibel: «I giocatori di carattere»

Swisstxt

22.4.2026 - 18:58

Lars Weibel
Lars Weibel
freshfocus

La lettera dimostra il carattere della squadra.

SwissTXT

22.04.2026, 18:58

22.04.2026, 19:12

Molta attesa a Bienne c'era pure per le parole di Lars Weibel: « L'hanno fatta in maniera seria, senza mettere pressione a nessuno. Ora dobbiamo concentrarci sullo sport, abbiamo una responsabilità verso i tifosi».

Calvin Thuerkauf dal canto suo ha sottolineato che «Fischer ci ha fatto diventare una famiglia, lottiamo uno per l’altro e giochiamo bene. Adesso siamo tutti con Cadieux».

Sulla stessa lunghezza d'onda Gregory Hofmann: «Nello spogliatoio l'ambiente è sempre stato buono. Un Mondiale in casa è qualcosa di unico».

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