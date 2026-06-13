Granit Xhaka KEY

Finalmente ci siamo.

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Dopo tanta attesa, la Svizzera è pronta per l’esordio mondiale contro il Qatar. Ci ha pensato capitan Granit Xhaka a suonare la carica in conferenza stampa, proprio lui che aveva ripreso la squadra per l’atteggiamento visto in campo contro l'Australia nell'ultimo test. «Ci siamo confrontati internamente – ha commentato il numero 10 – ma nessuno è venuto a dirmi che ciò che ho detto era sbagliato. Se si parla di prestazioni sono il primo a metterci la faccia» «Voglio sempre vincere e da oggi tutto si azzera. Ho la sensazione che siamo fisicamente e mentalmente pronti».