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Calcio Xhaka, «siamo pronti»

Swisstxt

13.6.2026 - 05:27

Granit Xhaka
Granit Xhaka
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Finalmente ci siamo.

SwissTXT

13.06.2026, 05:27

13.06.2026, 08:00

Dopo tanta attesa, la Svizzera è pronta per l’esordio mondiale contro il Qatar. Ci ha pensato capitan Granit Xhaka a suonare la carica in conferenza stampa, proprio lui che aveva ripreso la squadra per l’atteggiamento visto in campo contro l'Australia nell'ultimo test. «Ci siamo confrontati internamente – ha commentato il numero 10 – ma nessuno è venuto a dirmi che ciò che ho detto era sbagliato. Se si parla di prestazioni sono il primo a metterci la faccia» «Voglio sempre vincere e da oggi tutto si azzera. Ho la sensazione che siamo fisicamente e mentalmente pronti».

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