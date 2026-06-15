A Monterrey gli scandinavi hanno battuto con un severo 5-1 la Tunisia. Un’uscita maldestra del portiere Chamakh che ha mandato in gol Ayari al 7’ è stato il presagio che per i Leoni di Cartagine quella messicana sarebbe stata una serata piuttosto storta. E infatti pur giocando alla pari hanno subito a cadenza regolare le reti di Isak, Gyoekeres, Svanberg e di nuovo Ayari, trovando solo il parziale 2-1 con Rekik a fine primo tempo.