L'influencer Nic Kaufmann guadagna fino a 50'000 euro con ogni singolo video pubblicato. Nel programma della rete televisiva tedesca ARD «Money Maker» parla apertamente del suo pubblico di milioni di persone, del suo reddito e del motivo per cui la pressione del successo lo ha quasi portato al burn-out.

Hai fretta? blue News riassume per te L'influencer Nic Kaufmann guadagna fino a 50'000 euro per ogni post pubblicitario e nel 2022 ha totalizzato un reddito superiore a un milione. Sottolinea che il suo successo si basa su un lavoro duro e costante.

L'elevata pressione in termini di prestazioni e risultati nel settore degli influencer pesa su molti creator.

Uno psicologo riferisce che in questo ambito sono frequenti i disturbi d'ansia, la depressione e il burn-out.

In passato Kaufmann è stato vittima di bullismo e, dopo essersi trasferito in Germania, ha dovuto affrontare la solitudine.

Dopo aver rischiato il burn-out, la terapia e l’adozione di abitudini più sane lo hanno aiutato a gestire meglio lo stress. Riepilogo creato con

Da bambino, Nic Kaufmann non si interessava affatto alla moda. A scuola indossava semplicemente la maglietta che trovava in cima all’armadio. Oggi la moda è la ragione di vita del 25enne, che si guadagna da vivere come influencer.

«Si può guadagnare quanto si riesce a sognare», rivela Kaufmann nel documentario della rete televisiva tedesca ARD «Money Maker – Nic Kaufmann» (disponibile da subito nella mediateca di ARD).

Per un post video potrebbe guadagnare «da 1'000 euro fino a 40'000 o 50'000 euro, se i clienti sono americani». Nel suo anno migliore, il 2022, avrebbe guadagnato «poco più di un milione».

«Non c’è nulla di gratuito», sottolinea il content creator: «È un settore molto competitivo». Il fatto che oggi collabori con marchi di lusso come Hugo Boss, Dior e Prada è frutto di un lavoro duro e costante.

«Quello che non mi piace è quando qualcuno dice: "Ha questo e quello solo perché è bello". Ho la sensazione che questo sminuisca i miei risultati rispetto a quanto mi sono impegnato», ammette nel documentario di Susan Penack, sfatando il pregiudizio secondo cui gli influencer non lavorerebbero davvero.

«La depressione e il burnout sono molto diffusi»

Anche Elias Jessen, psicologo che lavora con gli influencer, parla della pressione nel settore.

«Ciò che sento dire più spesso dai creatori di contenuti è proprio questa pressione legata ai numeri, il fatto che abbiano la sensazione di non poter decidere autonomamente se i loro video verranno visualizzati», spiega l’esperto. «Disturbi d’ansia, depressione e burn-out sono quindi molto diffusi».

Anche Kaufmann ha attraversato momenti difficili. A scuola era vittima di bullismo: «C’erano i ragazzi più cool e gli altri, e io mi sono ritrovato in fondo alla scala sociale, tra quelli che non contano nulla».

Quando alla fine, all’età di 17 anni, ha lasciato la sua terra natale, Singapore, per tentare un nuovo inizio in Germania, è stato tormentato dalla solitudine.

Poi ha provato i social media e ha scoperto soprattutto Instagram e TikTok. «Dopo pochi mesi, il successo è esploso», ricorda. Una volta, nel giro di 48 ore, il numero dei suoi follower è passato da 80'000 a 400'000.

Ma non è stato possibile senza un grande impegno: sviluppare idee, individuare le tendenze, creare post. «Ho dovuto imparare a mie spese che dovevo concedermi delle pause», riflette oggi Kaufmann con uno sguardo decisamente critico.

«Volevo dedicarmi a qualcosa di produttivo per dodici ore al giorno. Ma a un certo punto ero così esausto che ho perso la motivazione».

Solo quando ha iniziato ad ascoltare i segnali di allarme del proprio corpo e, grazie alla terapia, ha sviluppato abitudini più sane, la situazione è migliorata: «È stato di grande aiuto per me come persona».