Gli organizzatori del Locarno Film Festival hanno annunciato oggi in una conferenza stampa a Zurigo il programma della 79esima edizione che si terrà dal 5 al 15 agosto. In cartellone, ci sono 233 film di cui 103 prime mondiali e 8 prime internazionali.

La conferenza stampa si è tenuta, come da due anni a questa parte, al LUMA Westbau, di proprietà della Fondazione LUMA della presidente del festival Maja Hoffmann.

Questa volta ci sono tre fil rouge nel programma: «la presenza di film dalla forte componente narrativa con la famiglia al centro, la comunità e il corpo come luogo dove riflettere sulla propria identità», ha affermato il direttore artistico del festival Giona A. Nazzaro in conferenza stampa.

Ad ambire al Pardo d'Oro, con altri 16 film, tutti in prima mondiale, ci sarà per la Svizzera «O Jacaré» del regista svizzero-portoghese Basil Da Cunha. La pellicola è l'ultimo capitolo della trilogia dedicata alla vita nel quartiere Reboleira alla periferia di Lisbona, ha indicato Nazzaro.

Dal 6 al 16 agosto saranno proiettati complessivamente 233 film, selezionati da un record di 7'759 pellicole pervenute, che rappresenta «un aumento del 21,5%», ha indicato Nazzaro. Il festival si aprirà il 5 agosto con la proiezione in prima mondiale in Piazza Grande di «Les yeux verts» di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh, una coproduzione tra Francia, Belgio e Svezia.