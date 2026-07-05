Il reale discute i Mondiali
A re Carlo piace il calcio? Il principe William risponde e sorprende tutti
Re Carlo e l'ex commissario tecnico dell'Inghilterra Gareth Southgate.
www.imago-images.de
Il principe William ha rivelato che suo padre, re Carlo, «detesta il calcio» durante un’apparizione nel podcast di Travis Kelce andato in onda venerdì, a poche ore dalla celebrazione del matrimonio della star della NFL con la megastar del pop Taylor Swift.
La Coppa del Mondo è l’argomento principale di questo podcast con il principe di Galles, noto per essere un tifoso dell’Aston Villa, squadra della Premier League.
Quando gli è stato chiesto se fosse stato re Carlo a trasmettergli questa passione, ha risposto: «Assolutamente no. Mio padre detesta il calcio».
Il principe William assisterà alla finale?
Grazie a una prestazione eccezionale del capitano della squadra e attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, autore di due gol nei minuti finali contro la Repubblica Democratica del Congo, l’Inghilterra si è qualificata agli ottavi di finale.
I Three Lions affronteranno domenica il Messico allo stadio Azteca, situato ad alta quota.
Quando Travis Kelce gli ha chiesto se avrebbe attraversato «l’Atlantico» per assistere alla finale qualora i Three Lions fossero arrivati fino a quel punto, William ha risposto: «Certamente».
Contenuto Esterno
Questi contenuti provengono da provider esterni come YouTube, TikTok o Facebook. Per visualizzare questi contenuti, abilita "Pubblicità Swisscom su piattaforme di terze parti".