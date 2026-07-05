La Coppa del Mondo è l’argomento principale di questo podcast con il principe di Galles, noto per essere un tifoso dell’Aston Villa, squadra della Premier League.

Quando gli è stato chiesto se fosse stato re Carlo a trasmettergli questa passione, ha risposto: «Assolutamente no. Mio padre detesta il calcio».

Il principe William assisterà alla finale?

Grazie a una prestazione eccezionale del capitano della squadra e attaccante del Bayern Monaco, Harry Kane, autore di due gol nei minuti finali contro la Repubblica Democratica del Congo, l’Inghilterra si è qualificata agli ottavi di finale.

I Three Lions affronteranno domenica il Messico allo stadio Azteca, situato ad alta quota.

Quando Travis Kelce gli ha chiesto se avrebbe attraversato «l’Atlantico» per assistere alla finale qualora i Three Lions fossero arrivati fino a quel punto, William ha risposto: «Certamente».