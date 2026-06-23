Dopo il finale record, Mediaset ha deciso di proseguire una storia che inizialmente doveva chiudersi con il primo capitolo.

Mediaset «A testa alta» avrà una seconda stagione: Sabrina Ferilli ufficializza il ritorno della fiction

La seconda stagione de «Le onde del passato» è ufficialmente in arrivo. La conferma è arrivata da Sabrina Ferilli durante le registrazioni di «Tu sì que vales», mettendo fine ai dubbi sul futuro della fiction che ha conquistato il pubblico di Canale 5.

Fino a poco tempo fa, il destino della serie sembrava segnato. Virginia Terzi avrebbe dovuto salutare il pubblico al termine della prima stagione, mentre autori e produzione guardavano già a un nuovo progetto con Sabrina Ferilli.

Il successo dell'ultima puntata ha però cambiato i piani. Il finale ha superato i 4 milioni di telespettatori, raggiungendo il 28,2% di share e affermandosi come uno dei maggiori successi stagionali della fiction Mediaset.

A spingere verso un nuovo capitolo è stata la forte richiesta del pubblico di continuare a seguire le vicende della preside interpretata da Ferilli. Da qui la decisione di tornare al tavolo di lavoro e proseguire la storia.

La nuova stagione dovrebbe esplorare temi diversi rispetto al primo capitolo. Se la trama iniziale affrontava le conseguenze della gogna mediatica e del revenge porn, i prossimi episodi dovrebbero concentrarsi maggiormente sul rapporto tra Virginia e il figlio Rocco, aprendo una nuova fase del racconto.

Le riprese dovrebbero iniziare il 21 settembre. Per Sabrina Ferilli si profila così un nuovo ritorno nei panni di Virginia Terzi, protagonista di una delle fiction più seguite dell'ultima stagione televisiva.