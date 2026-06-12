Tyler Mane, interprete di Sabretooth nella saga cinematografica di X-Men, ha rivelato di aver iniziato la chemioterapia per un cancro al seno. La malattia colpisce un uomo su 750 e l'attore ha deciso di parlarne per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce.

Hai fretta? blue News riassume per te<p></p> L'attore Tyler Mane ha annunciato di aver iniziato la chemioterapia per un cancro al seno.

Il canadese ha deciso di parlare del tumore per sensibilizzare sulla diagnosi precoce: nonostante sia raro negli uomini, spesso viene scoperto in stadio avanzato, proprio per la vergogna che circonda la malattia.

L'attore, che ha iniziato come wrestler, è noto per la sua interpretazione di Sabretooth nella saga di X-Men.

L'attore Tyler Mane ha comunicato una notizia importante ai suoi follower attraverso i social media. Come scrive «Sky TG24», in un video pubblicato su Instagram ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al seno maschile.

Mane è noto al grande pubblico per aver interpretato il mutante Sabretooth nei film della saga X-Men.

«Ho una brutta notizia: oggi inizio la chemioterapia. Un uomo su 750 riceve una diagnosi di cancro al seno nel corso della sua vita, e io sono uno di loro», ha dichiarato nel messaggio.

Una patologia rara e che mette in imbarazzo

La patologia che colpisce l'attore è molto rara. Solo l'1% dei casi di tumore al seno si verifica infatti negli uomini. Il canadese ha deciso di condividere la sua esperienza per rompere il silenzio su questa malattia.

Inizialmente aveva pensato di mantenere privata la sua condizione: «A dire il vero, la mia prima reazione è stata quella di tenerlo segreto. Voglio dire, è un po’ imbarazzante».

Ha poi spiegato che gli uomini spesso ricevono una diagnosi in fase avanzata proprio perché non se ne parla apertamente. Infatti ha riferito che i suoi medici hanno inizialmente sottovalutato il nodulo, ed è stata l'insistenza di sua moglie a spingerlo a farselo rimuovere.

Mane ha quindi esortato i follower a informarsi e a sottoporsi ai controlli necessari, sottolineando che se scoperto in tempo, il tumore è molto curabile.

Il supporto dei fan e la carriera

Dopo il primo annuncio, l'attore ha pubblicato un secondo video per ringraziare il pubblico, esprimendo grande gratitudine per il supporto ricevuto in questo momento difficile.

«Lo apprezzo moltissimo. Ce la farò. Sconfiggerò il cancro», ha scritto nella didascalia del post, invitando tutti a diffondere la consapevolezza su questa malattia.

Come scrive il portale, Mane ha iniziato la sua carriera come wrestler professionista. Nato in Canada nel 1966, ha lottato nella World Championship Wrestling con i nomi Nitro e Big Sky.

Successivamente si è affermato come attore caratterista. Il suo volto è noto anche per il ruolo di Michael Myers nei film «Halloween - The Beginning» di Rob Zombie.

Ha preso parte ad altre produzioni cinematografiche come «Troy» e «Django Gunless». Recentemente è tornato a vestire i panni di Sabretooth in «Deadpool & Wolverine».