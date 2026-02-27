Doveva essere la serata che aspettavano da mesi. Si è trasformata in una corsa al pronto soccorso. Ora Achille Lauro vuole riscrivere quel finale: il cantante ha invitato Sara e il compagno al suo prossimo concerto allo Stadio Olimpico, la data romana del tour «PER SEMPRE NOI», dopo che un incidente aveva impedito loro di assistere al live del 10 giugno.

La coppia stava raggiungendo lo stadio quando una moto l'ha investita nei pressi dell'impianto. Sara ha riportato un trauma cranico e diverse contusioni, mentre il compagno ha subito una ferita alla testa che ha richiesto alcuni punti di sutura. Per entrambi, la serata si è conclusa in ospedale invece che sotto il palco.

Nei giorni successivi Sara ha raccontato l'accaduto ai microfoni di Radio Globo, spiegando di aver perso il concerto che aspettava da tempo e lanciando un appello all'artista. Il messaggio è arrivato fino all'entourage di Achille Lauro, che ha contattato la coppia offrendo due biglietti per il concerto del 1° luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma.

Il gesto si inserisce nel rapporto che il cantante rivendica con il proprio pubblico. In una recente dichiarazione, Achille Lauro ha spiegato che quello con i suoi sostenitori è «una questione di responsabilità», aggiungendo: «Sono la mia famiglia».

Non è la prima volta che l'artista interviene personalmente dopo una vicenda che coinvolge un fan. Nelle scorse settimane aveva infatti invitato a un suo concerto anche una donna rimasta vittima di una truffa basata sulla falsa promessa di incontrarlo. Due storie diverse, accomunate dalla stessa scelta: trasformare una delusione in una nuova occasione per vivere la musica dal vivo.