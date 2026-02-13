Achille Lauro aprirà una casa d'accoglienza per 40 giovani in difficoltà nel quartiere romano in cui è cresciuto. La Fondazione Madre ha fissato a 3,5 milioni di euro l'obiettivo della raccolta fondi per realizzare Casa Ragazzi Madre, il suo primo centro residenziale. La struttura sorgerà a Zagarolo, alle porte di Roma.
«Conosco bene certe difficoltà. Tanti ragazzi avrebbero avuto bisogno di qualcuno che credesse in loro», afferma Lauro a «iO Donna».
Presentato nel febbraio 2026, il progetto prevedeva inizialmente una capienza di circa 25 ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. Nell'intervista di luglio, Lauro parla invece di 40 posti, senza precisare se il piano sia stato nel frattempo ampliato.
La gestione della struttura sarà affidata a enti già attivi sul territorio, coordinati da don Giovanni Carpentieri. Il centro accoglierà giovani con dipendenze, fragilità psicologiche e comportamenti a rischio.
Il nome richiama «Ragazzi madre», l'album pubblicato da Lauro nel 2016. «Mi piace pensare che, dieci anni dopo, abbia ispirato qualcosa di concreto. Per me è come chiudere un cerchio».
L'iniziativa riporta l'artista alla sua adolescenza nella periferia romana. A 14 anni rimase nella Capitale e visse in una comune con il fratello dopo il trasferimento dei genitori.
Oggi Lauro conduce una vita più riservata. «Esco poco e tendo a proteggere chi amo. Non sono uno da movida o da locali».
Archiviata l'esperienza a «X Factor», prepara «Per sempre noi», il tour di dieci concerti negli stadi italiani. La tournée partirà il 3 giugno 2027 da Udine e si concluderà il 10 luglio a Messina, con due date allo Stadio Olimpico di Roma.