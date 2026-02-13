Moritz de Hadeln, storico direttore di alcuni dei più importanti festival cinematografici internazionali, tra cui Berlino, Locarno e Venezia, nonché fondatore di Visions du Réel, è morto sabato all'età di 85 anni in un ospedale di Nyon (VD) dove era ricoverato.

La notizia della morte di de Hadeln è stata confermata a Keystone-ATS da Diego Demougeot, co-responsabile comunicazione del festival cinematografico Visions du Réel di Nyon (VD).

Da tempo malato, il decesso è sopraggiunto in seguito a complicazioni successive a un intervento chirurgico.

Figura di riferimento del cinema europeo, de Hadeln è stato uno dei più longevi e influenti direttori di festival della sua generazione.

Ha guidato la Berlinale per più di vent'anni, ha rilanciato il Festival di Locarno, ha diretto la Mostra d'Arte cinematografica di Venezia in una fase complessa e ha fondato Visions du Réel.

Nel corso della sua carriera ha contribuito alla crescita e all'internazionalizzazione di alcune delle principali manifestazioni cinematografiche europee, promuovendo nuove cinematografie e accompagnando l'affermazione di numerosi registi destinati a diventare protagonisti del cinema mondiale.

I suoi primi lavori

Nato il 21 dicembre 1940 a Exeter, nel Regno Unito, da una famiglia legata al mondo dell'arte, era nipote dello storico dell'arte Detlev Freiherr von Hadeln.

Il padre, Harry de Hadeln, era editore d'arte a Firenze, mentre la madre, Alexandra Balaceano, era pittrice e scultrice.

Cresciuto tra Italia, Francia e Svizzera, si avvicinò fin da giovane alla fotografia e al cinema. Dopo gli studi frequentò a Parigi un laboratorio sperimentale cinematografico e i corsi del regista Raimond Rouleau.

Iniziò la carriera come fotografo e documentarista. Nel 1963 realizzò il documentario «Le Pèlé», seguito nel 1966 da «Ombres et Mirages».

Negli stessi anni lavorò anche come montatore e assistente alla regia, collaborando con il direttore della fotografia Ernest Artaria e con il regista Yves Allégret.