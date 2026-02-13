All'età di 81 anni si è spenta Brenda Fricker. La notizia della scomparsa della star di «Mamma, ho riperso l'aereo – Mi sono smarrito a New York» è stata confermata dal suo agente Phil Belfield.

«Non la rivedremo mai più e il mondo è più povero senza di lei», si legge nella dichiarazione rilasciata alla «BBC News».

«Ho avuto l'onore di conoscerla, di volerle bene e di lavorare con lei, e avrà sempre un posto nel mio cuore e nel cuore di tantissimi appassionati di cinema e televisione di tutto il mondo».

Con una carriera che abbraccia più di sei decenni, Fricker è salita alla ribalta internazionale nel 1990 divenendo la prima attrice irlandese a vincere un Oscar come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione della madre di Christy Brown ne «Il mio piede sinistro», al fianco di Daniel Day-Lewis.

Dopo la vittoria dell'Oscar, Fricker ha recitato in una serie di film di successo, tra cui «Il momento di uccidere», «Mia moglie è una pazza assassina?», «Veronica Guerin – Il prezzo del coraggio» e «Il mio cuore balla».

Il suo ruolo più iconico rimane però quello della gentile signora dei piccioni al fianco di Macaulay Culkin nella commedia del 1992 «Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York».

Una carriera iniziata «per caso»

Nata a Dublino, Fricker ha lavorato come assistente del responsabile artistico del The Irish Times prima di diventare attrice «per caso» a 19 anni.

Uno dei suoi primi ruoli è stato nella serie televisiva britannica «Coronation Street», seguito da un ruolo ricorrente nei panni dell'infermiera Megan Roach nella serie tv «Casualty».

Fricker è stata sposata con il regista e sceneggiatore britannico Barry Davis per 15 anni, fino al divorzio nel 1988. Durante il matrimonio, Fricker è stata vittima di sei aborti spontanei.

Recentemente la brillante carriera di Brenda è stata riconosciuta dal Comune di Dublino, che le ha conferito la cittadinanza onoraria per il suo contributo alla cultura e alle arti irlandesi.