Dopo l'annuncio del fidanzamento, arrivato in gennaio, la coppia avrebbe compiuto un ulteriore passo verso il matrimonio. La scelta sarebbe ricaduta su una location immersa nelle colline toscane, dove la coppia avrebbe deciso di celebrare le nozze in un contesto riservato.

Verso il «sì» Affisse le pubblicazioni, ecco quando e dove si sposeranno Damiano David e Dove Cameron

Hai fretta? blue News riassume per te Damiano David e Dove Cameron hanno affisso le pubblicazione per le nozze presso il Comune di Roma.

e hanno affisso le pubblicazione per le nozze presso il Comune di Roma. Il matrimonio dovrebbe svolgersi a fine settembre in Toscana.

La storia d'amore tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense è iniziata nel 2022, quando i due si sono conosciuti durante gli MTV Video Music Awards.

e l'attrice e cantante statunitense è iniziata nel 2022, quando i due si sono conosciuti durante gli MTV Video Music Awards. Da allora la relazione è cresciuta fino alla convivenza e, nei primi giorni del 2026, all'annuncio del fidanzamento ufficiale. Riepilogo creato con

Le nozze tra Damiano David e Dove Cameron sembrano ormai sempre più vicine. Dopo l'annuncio del fidanzamento, arrivato in gennaio, la coppia avrebbe compiuto un ulteriore passo verso il matrimonio con l'affissione delle pubblicazione presso il Comune di Roma.

A rivelarlo è il settimanale «Chi», che ha individuato i documenti ufficiali necessari per la celebrazione del rito. Un passaggio amministrativo che conferma come l'organizzazione della cerimonia sia ormai entrata nella fase conclusiva.

Dall'incontro agli MTV alla decisione di sposarsi

La storia d'amore tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense è iniziata nel 2022, quando i due si sono conosciuti durante gli MTV Video Music Awards.

Da allora la relazione è cresciuta fino alla convivenza e, nei primi giorni del 2026, all'annuncio del fidanzamento ufficiale.

A gennaio è stato lo stesso Damiano a condividere la notizia sui social con una foto insieme alla compagna e un messaggio che lasciava intendere l'importanza dell'anno appena iniziato: «Sarà un anno bellissimo».

Gli anelli custodiscono una dedica privata. All'interno compaiono due frasi complementari che definiscono ciascuno «la parte preferita» e «la parte migliore» della vita dell'altro.

Cerimonia in Toscana entro la fine di settembre

Secondo le indiscrezioni pubblicate da «Vanity Fair», il matrimonio dovrebbe svolgersi a fine settembre in Toscana.

Dopo le ipotesi che indicavano la Sicilia come possibile destinazione, la scelta sarebbe ricaduta su una location immersa nelle colline del centro Italia, dove la coppia avrebbe deciso di celebrare le nozze in un contesto riservato.

Resta invece da capire chi prenderà parte alla cerimonia. Tra gli invitati potrebbero esserci anche gli altri componenti dei Måneskin, mentre continuano a circolare indiscrezioni su una possibile reunion della band nei prossimi mesi.