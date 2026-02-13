Per anni è rimasta nascosta. Ora Aida Yespica rompe il silenzio e racconta per la prima volta di aver vissuto una storia d'amore con una persona del suo stesso sesso. Una confessione inedita che getta una nuova luce sulla vita privata della showgirl.

Hai fretta? blue News riassume per te Aida Yespica ha rivelato per la prima volta di aver vissuto una relazione sentimentale con una donna appartenente al mondo dello spettacolo.

La showgirl ha raccontato di aver provato un sentimento molto intenso, definendo quel periodo come uno in cui aveva «perso la testa».

Negli anni la sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip, con relazioni che hanno coinvolto sportivi, imprenditori e un matrimonio lampo. Riepilogo creato con

Aida Yespica torna sotto i riflettori con una confessione inedita sulla sua vita privata.

In un'intervista al settimanale «Nuovo Tv», la showgirl ha raccontato per la prima volta di aver vissuto una relazione sentimentale con una donna, una storia rimasta finora lontana dai riflettori.

«Per lei ho perso la testa»

«Ci ha unite un sentimento molto forte. In quel periodo ho davvero perso la testa», ha dichiarato Yespica, senza rivelare l'identità della persona coinvolta.

La showgirl ha però lasciato intendere che si tratterebbe di una donna appartenente al mondo dello spettacolo.

Una vita sentimentale sempre sotto i riflettori

Nel corso degli anni la vita sentimentale di Aida Yespica è stata spesso al centro della cronaca rosa. Tra il 2007 e il 2009 è stata legata all'ex calciatore Matteo Ferrari, dal cui rapporto è nato il figlio Aron nel novembre del 2008.

Dopo la gravidanza ha affrontato una depressione post-partum che ha avuto ripercussioni sia sulla carriera sia sulla relazione, conclusasi circa un anno dopo la nascita del bambino.

Nel 2012 ha sposato a Las Vegas l'avvocato venezuelano Leonardo Gonzales, ma il matrimonio è terminato pochi mesi più tardi.

Successivamente ha avuto una relazione con il finanziere Roger Jenkins, durata fino al 2016, seguita dalla storia con l'imprenditore Geppy Lama. Dopo una prima separazione nel 2017 e un breve ritorno di fiamma nel 2019, la relazione si è chiusa definitivamente.

Tra le altre relazioni attribuite alla showgirl figura anche una breve liaison con il commercialista Matteo Cavalli nel 2018. Dal 2020 è invece legata all'imprenditore Mirco Maschio, con il quale ha convissuto a Padova.