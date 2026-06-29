Dopo oltre vent'anni di relazione, Al Bano Carrisi lascia intendere che il matrimonio con Loredana Lecciso è ormai più di un'idea. In un'intervista a «Rai 2» il cantante spiega perché ha cambiato opinione sulle nozze, ripercorre alcuni momenti difficili della sua vita e torna anche sulle polemiche legate ai suoi concerti in Russia.

Hai fretta? blue News riassume per te Al Bano rivela di essere finalmente convinto che sposare Loredana Lecciso sia la scelta giusta per lui e per la sua famiglia.

Il cantante ripercorre gli inizi della sua carriera, ricordando i sacrifici fatti da giovane per inseguire il sogno della musica.

Nell'intervista torna anche sulle critiche per il concerto in Russia e ribadisce il suo desiderio di esibirsi un giorno a Mosca per un evento dedicato alla pace.

Dopo oltre vent'anni insieme, Al Bano Carrisi lascia intendere che il matrimonio con Loredana Lecciso potrebbe diventare presto realtà.

In un'intervista rilasciata al programma «Storie al bivio di sera», in onda martedì 30 giugno su «Rai 2», il cantante spiega di aver cambiato prospettiva sul passo più importante della loro relazione.

Come anticipato dalla trasmissione Rai, l'artista racconta di essere oggi convinto che sposarsi sia la scelta giusta anche per la loro famiglia. «Abbiamo superato tante difficoltà e oggi posso dire di essere serenamente felice», afferma.

Al Bano e Loredana Lecciso sono una coppia da oltre due decenni e hanno due figli: Jasmine, nata nel 2001, e Albano Jr., nato nel 2002.

In precedenza il cantante era stato sposato con Romina Power, dalla quale ha avuto quattro figli. La loro primogenita, Ylenia, è scomparsa a New Orleans nel 1993.

Perché ora vuole sposare Loredana

Nel corso dell'intervista, il cantante ripercorre anche gli inizi della sua carriera. Racconta di aver lasciato la Puglia quando non aveva ancora vent'anni per inseguire il sogno della musica a Milano, dove lavorava durante il giorno e si esibiva la sera.

Ricorda anche un curioso episodio di quel periodo: acquistò diverse scatolette convinto contenessero carne economica, salvo scoprire una volta a casa che erano piene di ananas, un frutto che non aveva mai assaggiato e che finì per mangiare per giorni.

Le polemiche sul concerto in Russia

L'artista affronta inoltre le critiche ricevute dopo il concerto tenuto nel 2025 al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.

Secondo quanto racconta nel programma Rai, l'evento, inizialmente previsto per circa due milioni di spettatori, fu ridimensionato per motivi di sicurezza, ma raccolse comunque circa 400 mila persone.

Per Carrisi quella serata rappresentò soprattutto un messaggio di pace. Per questo ribadisce il desiderio di esibirsi un giorno nella Piazza Rossa di Mosca in occasione di un grande concerto dedicato alla pace.

Romina Power e il successo all'estero

Anche Romina Power, sempre durante «Storie al bivio di sera», parla del rapporto professionale che continua a legarla all'ex marito.

Racconta che la reunion artistica nacque nel 2013 grazie all'iniziativa di un imprenditore russo, in occasione dei 70 anni di Al Bano.

Ricorda inoltre il forte affetto ricevuto dal pubblico internazionale, dalla Russia al Sudamerica, passando per Spagna, Polonia e Iran.

Sul palco, spiega, tra loro resta un'intesa naturale che permette alle rispettive voci di fondersi senza difficoltà.