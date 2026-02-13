L’attrice franco-belga Virginie Efira ha ricevuto ieri sera il Leopard Club Award nell’ambito del 79esimo Festival del cinema di Locarno.

Questo riconoscimento viene assegnato a una personalità il cui lavoro nel mondo della settima arte ha lasciato un segno nell’immaginario collettivo.

Vincitrice del César nel 2023 per il suo ruolo in «Revoir Paris» di Alice Winocour, Virginie Efira (49 anni) si è affermata negli ultimi anni come una delle figure di spicco del cinema francofono. Ha recitato, in particolare, sotto la regia di Paul Verhoeven ("Benedetta», «Elle") e Justine Triet ("Victoria», «Sibyl").

A Locarno, l’attrice presenta anche «Soudain», il nuovo film del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, per il quale quest’anno ha vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes. Si tratta del primo lungometraggio in lingua francese del cineasta giapponese.

Virginie Efira, indica Giona Nazzaro, direttore artistico del Festival, nel comunicato che annuncia il premio, conferisce una sensibilità unica ai suoi ruoli. Audace ma riflessiva, istintiva ma ironica, offre al cinema contemporaneo uno sguardo nuovo che non smette mai di reinventarsi.