Tradire e restare insieme, per Alba Parietti, non è un'opzione. La fine di una relazione arriva prima dell'infedeltà, nel nome del rispetto per il partner. Umiliare la persona amata, sostiene, sarebbe imperdonabile. Da qui anche gli ottimi rapporti mantenuti con gli ex.

Nel podcast Alba Parietti spiega le sue regole dell'amore: «Quando ho tradito, ho lasciato»

Nel podcast «Privé» di MOW ed Escort Advisor, gelosia e tradimento passano dal rispetto reciproco. Niente controlli al telefono del partner e nessun problema per un innocente ammiccamento. Il limite coincide con tutto ciò che espone la relazione al ridicolo.

Nel mirino finiscono anche gli eterni single. Dopo i cinquant'anni, per la conduttrice, chi continua a rivendicare un'indomabile libertà merita prudenza: «Gli uomini sono come le toilette: quando sono troppo liberi, come minimo sono guasti». A farle perdere interesse sono soprattutto la vanità, il bisogno continuo di conferme e i corteggiamenti sui social.

Spazio anche al ricordo di Gianluca Vialli. Nessuna conferma sul flirt attribuito loro ai tempi di Italia '90, ma parole di grande stima: «Uno dei più grandi signori» conosciuti. «Se avessi avuto una storia con lui, dovrei solo esserne fiera».

Poi la lettura di due messaggi ricevuti dall'ex attaccante dopo la vittoria dell'Italia agli Europei, entrambi dedicati alla squadra e mai a se stesso.

A 65 anni, nessuna intenzione di lasciare la televisione. L'obiettivo resta una nuova conduzione, con la libertà creativa di «Grimilde», «Alballoscuro» e «Non sono una signora», i programmi nei quali riconosce maggiormente la propria identità televisiva.