Christopher Nolan e Matt Damon raccontano ad Alberto Angela il dietro le quinte di «Odissea». L'intervista inaugura la nuova stagione di «Noos» domenica 12 luglio su Rai 1.

TV News Christopher Nolan e Matt Damon aprono la nuova stagione di «Noos» con Alberto Angela

Il ritorno di «Noos – L'avventura della conoscenza» coincide con uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dell'estate. A pochi giorni dall'arrivo del film nelle sale italiane, il divulgatore dedica la copertina della prima puntata al regista britannico e all'attore che interpreta Ulisse, approfondendo la nascita del progetto e le sfide affrontate durante la lavorazione.

L'anticipazione arriva da un'intervista all'ANSA, nella quale Alberto Angela conferma anche di essere al lavoro su una nuova serata evento ambientata al Colosseo. Il divulgatore non ha ancora rivelato titolo, data o contenuti dello speciale, limitandosi ad annunciarne la preparazione.

La conversazione con Alberto Angela si inserisce nella promozione internazionale di «Odissea». Nei giorni scorsi Christopher Nolan ha spiegato di aver affrontato l'adattamento del poema di Omero con l'obiettivo di coinvolgere sia chi non conosce l'opera sia chi la considera un classico imprescindibile.

«Vogliamo intrattenere il pubblico. Realizziamo il film sia per chi non conosce nulla di Omero sia per chi ama profondamente quel mondo», ha dichiarato il regista in un'intervista a Reuters.

Matt Damon ha invece descritto «Odissea» come il film più impegnativo della sua carriera dal punto di vista fisico, ricordando le riprese tra mare aperto, coste rocciose e condizioni meteorologiche estreme. Secondo quanto riferito da Alberto Angela all'ANSA, l'attore ha conservato un ricordo speciale di Favignana, una delle principali location italiane del kolossal.

La nuova edizione di «Noos – L'avventura della conoscenza» accompagnerà il pubblico con approfondimenti dedicati a scienza, medicina, archeologia e attualità, affiancati dal contributo di esperti italiani e internazionali. Tra i progetti futuri annunciati da Alberto Angela c'è anche una grande serata dedicata alla storia e alla cultura con il Colosseo come palcoscenico.