Alda D'Eusanio non usa giri di parole. In un'intervista a «Leggo», la giornalista e conduttrice boccia la sua esperienza al Grande Fratello, attacca la TV di oggi e spiega perché non intende più tornare sul piccolo schermo.

Hai fretta? blue News riassume per te D'Eusanio definisce la partecipazione al Grande Fratello la «ca**ata delle ca**ate».

La giornalista sostiene di non riconoscersi più nella TV attuale.

Ripensando a Mani Pulite, parla di una stagione che ha cambiato per sempre l'Italia.

Alda D'Eusanio ha chiuso con la televisione. O almeno con quella di oggi. In un'intervista rilasciata a «Leggo», la giornalista e conduttrice traccia un bilancio della sua lunga carriera e non risparmia critiche al piccolo schermo contemporaneo.

«Non mi ritrovo nella tv di oggi»

Secondo la donna, la TV è diventata un luogo dominato da formule ripetitive e contenuti sempre uguali.

«È una televisione fatta di chiacchiericcio», afferma. «I programmi si scimmiottano tra loro, gli ospiti sono sempre gli stessi e si parla sempre delle stesse cose».

Per questo motivo sostiene di aver voltato pagina. Oggi accetta di intervenire solo quando ritiene di avere qualcosa di importante da dire. «In questa televisione non mi ci ritrovo proprio», conclude.

Il rimpianto chiamato Grande Fratello

Tra le poche scelte professionali che non rifarebbe c'è senza dubbio il Grande Fratello.

D'Eusanio ammette di essersi lasciata convincere dagli autori, che le avevano prospettato un ruolo diverso all'interno del reality. Alla fine, però, l'esperienza si è rivelata molto lontana dal suo modo di intendere il lavoro.

«Mi hanno detto che avevano bisogno di un giornalista e di una persona colta», racconta. «Mi hanno toccato le corde dell'orgoglio e me la sono bevuta».

Il giudizio finale è netto: partecipare al programma è stata «la caata delle caate».

Il ricordo di Mani Pulite

L'occasione dell'intervista è la rassegna cinematografica Schermi di Piombo, che a Roma ripercorre alcuni dei momenti più delicati della storia italiana attraverso il cinema.

D'Eusanio sarà protagonista di un incontro dedicato a «Il Portaborse», il film di Daniele Lucchetti che, all'inizio degli anni Novanta, raccontò con sorprendente anticipo i rapporti tra politica e potere.

Ripensando a quel periodo, la giornalista ricorda lo shock provocato dall'inchiesta Mani Pulite. Avviata nel 1992 dalla Procura di Milano, l'indagine fece emergere un sistema diffuso di corruzione e tangenti che coinvolgeva politica, pubblica amministrazione e imprenditoria.

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Lo scandalo, passato alla storia come Tangentopoli, travolse i principali partiti della Prima Repubblica e cambiò profondamente il panorama politico italiano.

«Pensavamo fosse un terremoto, invece si rivelò uno tsunami», ricorda D'Eusanio. A suo giudizio, quell'inchiesta non si limitò a far cadere alcuni politici, ma segnò la fine di un intero sistema che aveva dominato il Paese per decenni.

«Il giornalismo deve essere una spina nel fianco del potere»

Guardando al presente, la giornalista rivendica il ruolo dell'informazione come strumento di controllo del potere.

Il compito dei giornalisti, sostiene, è dare voce ai fatti e alle denunce senza paura di disturbare chi governa. Pur riconoscendo l'impatto dei social network e dell'intelligenza artificiale sul mondo dell'informazione, D'Eusanio ritiene che esistano ancora professionisti capaci di fare vero giornalismo d'inchiesta.

E conclude con un invito a non dimenticare il passato. Per questo guarda con favore a iniziative come Schermi di Piombo: «La memoria va coltivata continuamente. I momenti più difficili della storia italiana non devono essere dimenticati».