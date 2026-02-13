Alessandra Mussolini mette a tacere le indiscrezioni su un possibile approdo nella giuria di «Ballando con le stelle» e, ripensando all'esperienza al Grande Fratello, commenta senza filtri i rapporti con Antonella Elia e Adriana Volpe.

Senza freni Alessandra Mussolini boccia Ballando con le stelle e punge le ex concorrenti Elia e Volpe

Hai fretta? blue News riassume per te Alessandra Mussolini ha definito «improbabile» un suo ingresso nella giuria di Ballando con le stelle, esprimendo al tempo stesso stima per Selvaggia Lucarelli.

L'ex politica ha raccontato che Antonella Elia avrebbe reagito male alla sua vittoria al Grande Fratello, pur minimizzando l'accaduto.

Più severo il giudizio su Adriana Volpe, criticata per il suo atteggiamento nel reality e definita da Mussolini «l'ancella muta».

Alessandra Mussolini smentisce le indiscrezioni che la vorrebbero nella giuria di «Ballando con le stelle». Intervistata da «Non succederà più» su «Radio Radio», la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello ha commentato anche i rapporti con alcune ex concorrenti del reality.

«Sostituire Selvaggia Lucarelli? Non ci penso»

Negli ultimi giorni il suo nome era stato accostato al programma di Milly Carlucci, con l'ipotesi di un possibile approdo in giuria al posto di Selvaggia Lucarelli.

Mussolini ha però raffreddato subito le voci, spiegando di non ritenere realistico uno scenario simile. Anzi, ha definito Lucarelli una figura fondamentale del programma, lasciando intendere che un suo eventuale addio sarebbe difficile da colmare.

Secondo l'ex eurodeputata, il ruolo di giudice richiede competenze e responsabilità molto diverse rispetto a quelle di un concorrente che si esibisce in pista.

Il rapporto incrinato con Antonella Elia

Nel corso dell'intervista, ripresa anche da «Leggo.it», si è parlato anche del dopo Grande Fratello e dei rapporti con gli ex coinquilini.

Mussolini ha raccontato che Antonella Elia non avrebbe preso bene il risultato finale del reality. «Le è venuta una botta da matta, un po' mezza isterica, e mi ha tolto il follow sui social», ha detto.

Nonostante l'episodio, ha precisato di non nutrire rancore nei suoi confronti e di conservare un bel ricordo del tempo trascorso insieme nella Casa, definendo la sua reazione una semplice delusione legata al gioco.

La frecciata ad Adriana Volpe

Più duro il giudizio nei confronti di Adriana Volpe, che secondo Mussolini avrebbe avuto un atteggiamento troppo prudente durante il reality.

«L'ho chiamata «l'ancella muta» e lo confermo», ha dichiarato, sostenendo che avrebbe dovuto esporsi di più nelle dinamiche del programma invece di rimanere in disparte.

Infine, un commento anche sulla relazione nata nella Casa tra Lucia e Renato. Per Mussolini si tratta di un semplice «amoretto», anche se ha aggiunto di credere che i sentimenti di Lucia siano sinceri.