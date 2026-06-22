Lo chef ha vissuto due giorni su una scialuppa di salvataggio dopo l'esplosione del motore della nave su cui lavorava.

Alessandro Borghese è rimasto per due giorni in una scialuppa di salvataggio nell'Oceano Indiano dopo il naufragio della nave su cui lavorava come cuoco.

Prima della notorietà televisiva, il futuro volto di «4 Ristoranti» e «Celebrity Chef» ha trascorso diversi anni sulle navi da crociera. Tra le esperienze più drammatiche di quel periodo c'è il naufragio di un'imbarcazione nell'Oceano Indiano.

«Il motore della nave esplose, ci fu un incendio a bordo e purtroppo anche alcuni decessi», ha ricordato Borghese in un'intervista a Sette.

Dopo l'evacuazione, passeggeri ed equipaggio lasciarono la nave e raggiunsero le scialuppe di salvataggio in attesa dei soccorsi.

L'attesa durò due giorni in mare aperto. A un certo punto comparvero anche alcuni pirati somali. «Sono stato per due giorni in mezzo all'oceano su una scialuppa. Sono arrivati anche i pirati che volevano portarsi via la nave», ha detto lo chef.

Nell'intervista Borghese ha ricordato altri momenti della sua carriera e alcuni aneddoti legati ai concorrenti passati da «Celebrity Chef». Tra questi, il panino preparato da Victoria Cabello, definito scherzosamente «uno dei più orrendi» mai assaggiati.

Lo chef tornerà presto in tv con la nuova stagione di «Celebrity Chef», al via dal 24 giugno su Sky Uno e NOW.