Il nuovo film
Alessandro Borghi su «Il prigioniero»: «Uno si innamora e l'altro no»
Covermedia
Alessandro Borghi riassume così il cuore de «Il prigioniero», il nuovo film di Alejandro Amenábar in cui interpreta Hasan Pasha, il governatore di Algeri che tiene prigioniero Miguel de Cervantes dopo la cattura del 1575. Il regista immagina uno dei capitoli meno conosciuti della vita dello scrittore spagnolo, gli anni che precedono la nascita del «Don Chisciotte».
Arrivato nelle sale italiane il 10 giugno, dopo l'anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2025 e l'uscita in Spagna il 12 settembre dello stesso anno, il film segue l'evoluzione del rapporto tra Hasan e Cervantes. Borghi racconta un personaggio combattuto tra il ruolo di governatore e il fascino esercitato dall'intelligenza del suo prigioniero, fino a un legame che supera il semplice rapporto tra carceriere e prigioniero.
Amenábar ha spiegato di non voler riscrivere la biografia di Cervantes, ma immaginare ciò che potrebbe essere accaduto durante gli anni trascorsi ad Algeri. «Volevo raccontare Cervantes prima di Cervantes», ha detto il regista, trasformando la prigionia nel luogo in cui l'immaginazione diventa l'unica vera forma di libertà.
Borghi ha inoltre rivelato di aver accettato il progetto senza nemmeno leggere la sceneggiatura: la possibilità di lavorare con Amenábar era già una ragione sufficiente per dire sì a un film che riporta sullo schermo una pagina rimasta fuori dalla storia del «Don Chisciotte».