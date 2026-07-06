Arrivato nelle sale italiane il 10 giugno, dopo l'anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2025 e l'uscita in Spagna il 12 settembre dello stesso anno, il film segue l'evoluzione del rapporto tra Hasan e Cervantes. Borghi racconta un personaggio combattuto tra il ruolo di governatore e il fascino esercitato dall'intelligenza del suo prigioniero, fino a un legame che supera il semplice rapporto tra carceriere e prigioniero.

Amenábar ha spiegato di non voler riscrivere la biografia di Cervantes, ma immaginare ciò che potrebbe essere accaduto durante gli anni trascorsi ad Algeri. «Volevo raccontare Cervantes prima di Cervantes», ha detto il regista, trasformando la prigionia nel luogo in cui l'immaginazione diventa l'unica vera forma di libertà.

Borghi ha inoltre rivelato di aver accettato il progetto senza nemmeno leggere la sceneggiatura: la possibilità di lavorare con Amenábar era già una ragione sufficiente per dire sì a un film che riporta sullo schermo una pagina rimasta fuori dalla storia del «Don Chisciotte».