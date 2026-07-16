Oltre il turismo Alex Britti boccia la Costa Smeralda: «Ecco dov'è la vera Sardegna»

Per Alex Britti la vera Sardegna è lontana dalla Costa Smeralda. I suoi luoghi del cuore sono Bosa e Cala Gonone, dove ritrova un'identità che, a suo giudizio, il turismo di massa non ha cancellato.