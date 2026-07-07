Alfonso Signorini rompe il silenzio sullo scandalo che lo ha travolto negli ultimi mesi.In un'intervista rilasciata a «Il Giornale», il giornalista racconta per la prima volta come ha vissuto il periodo successivo al caso che lo ha coinvolto, rivendica le proprie scelte, parla della delusione per gli amici scomparsi e lascia aperta la possibilità di tornare in televisione.

Il momento più duro, spiega, è stato affrontare l'esposizione mediatica. «Il mio primo pensiero è stato costruirmi una bolla. Perché quando sei al centro di un clamore mostruoso, di una gogna mediatica che vuole annientarti, non devi capire come vivere, ma come sopravvivere».

E, riflettendo sulle conseguenze che una pressione simile può avere su altre persone, aggiunge: «Si ammazza».

A ferirlo, però, non è stata soltanto la vicenda in sé. «La cosa che mi ha fatto più male è stato il silenzio di persone che si professavano fratelli e amici. Per trent'anni mi avevano scritto lettere, biglietti pieni di affetto e di stima. Poi sono spariti. Nemmeno una telefonata per chiedermi come stessi. È stata una mancanza di umanità che non dimenticherò facilmente».

Signorini respinge anche le critiche ricevute e difende il proprio operato. «Se potessi tornare indietro rifarei tutto. Non ho fatto nulla di cui vergognarmi», afferma, ribadendo di aver sempre agito in buona fede.

Sul futuro non si sbilancia, ma nemmeno chiude la porta. Dopo mesi lontano dalla televisione e dalla direzione di «Chi», ammette che un ritorno sul piccolo schermo resta un'ipotesi possibile: «Non è detto» che non possa accadere.