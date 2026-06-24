Ecco le foto
Alisha Lehmann si sposa: ecco come il compagno Montel McKenzie le ha chiesto la mano
Alisha Lehmann e il compagno Montel McKenzie si sposeranno. La proposta di matrimonio è avvenuta su una spiaggia. La coppia ha condiviso le immagini su Instagram.
Alisha Lehmann si sposerà.
Nel gennaio 2026 la calciatrice della Nazionale svizzera aveva reso pubblica la sua relazione con Montel McKenzie. Mercoledì pomeriggio ha annunciato il fidanzamento ufficiale con il compagno.
La coppia ha condiviso la notizia su Instagram, pubblicando alcune fotografie che li ritraggono insieme. Dalle immagini si vede che McKenzie ha chiesto la mano di Lehmann su una spiaggia.
Il post ha suscitato in breve tempo numerose reazioni. Fan, amici e persone vicine alla coppia si sono congratulati nei commenti per le imminenti nozze.
Al momento non sono ancora stati resi noti né la data né i dettagli della cerimonia.