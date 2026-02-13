Un volo Ryanair da Brindisi ha registrato un episodio di tensione. Il noto cantautore italiano Francesco Rengia è stato fatto scendere dall'aereo prima della partenza. Ecco cosa è successo.

In sintesi Francesco Renga è stato protagonista di un episodio di nervosismo allo scalo di Brindisi.

Dopo aver dovuto pagare un supplemento per la grandezza del suo trolley, il cantautore, già infastidito, si sarebbe lamentato oltremodo per il ritardo del volo.

La situazione sarebbe sfuggita di mano al 58enne al punto tale che il capitano ha deciso di interrompere l'operazione di rullaggio per far scendere il noto cantante, dopo aver allertato le forze dell'ordine.

Un volo Ryanair in partenza da Brindisi con destinazione Orio al Serio ha registrato un episodio di tensione.

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, tra cui anche «Chi», Francesco Renga è stato invitato a lasciare il velivolo poco prima del decollo.

Trolley troppo grande

L'episodio ha attirato l'attenzione degli altri passeggeri presenti a bordo. I primi contrasti sarebbero nati già al gate durante le operazioni di imbarco.

Il trolley dell'ex di Ambra Angiolini è stato giudicato troppo grande per essere portato in cabina. Da qui sarebbe scaturita una discussione con il personale della compagnia aerea. La questione è stata risolta con il pagamento del supplemento per imbarcare il bagaglio in stiva.

Il 58enne ha quindi raggiunto regolarmente il proprio posto sull'aereo. Tuttavia l'episodio non si è concluso con il controllo del bagaglio.

Innervosito dal ritardo

Una volta seduto in cabina il nativo di Udine avrebbe manifestato insofferenza per il ritardo del volo. La situazione si è fatta sempre più tesa con il passare dei minuti.

Secondo le ricostruzioni riportate anche da «Il fatto quotidiano», il cantante avrebbe iniziato a discutere con membri dell'equipaggio e con alcuni passeggeri delle file vicine.

Quando uno steward avrebbe cercato di riportare la calma, il vincitore del Festival di Sanremo nel 2005 lo avrebbe insultato.

Fatto scendere dall'aereo

A quel punto il comandante ha deciso di interrompere la procedura di rullaggio verso la pista. L'aereo è rientrato al gate e sono state allertate le forze dell'ordine.

Renga è stato invitato a lasciare il velivolo insieme alla persona che viaggiava con lui.

Il comandante ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire il viaggio.