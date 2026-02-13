Francesco Renga
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Un volo Ryanair da Brindisi ha registrato un episodio di tensione. Il noto cantautore italiano Francesco Rengia è stato fatto scendere dall'aereo prima della partenza. Ecco cosa è successo.
Un volo Ryanair in partenza da Brindisi con destinazione Orio al Serio ha registrato un episodio di tensione.
Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche, tra cui anche «Chi», Francesco Renga è stato invitato a lasciare il velivolo poco prima del decollo.
L'episodio ha attirato l'attenzione degli altri passeggeri presenti a bordo. I primi contrasti sarebbero nati già al gate durante le operazioni di imbarco.
Il trolley dell'ex di Ambra Angiolini è stato giudicato troppo grande per essere portato in cabina. Da qui sarebbe scaturita una discussione con il personale della compagnia aerea. La questione è stata risolta con il pagamento del supplemento per imbarcare il bagaglio in stiva.
Il 58enne ha quindi raggiunto regolarmente il proprio posto sull'aereo. Tuttavia l'episodio non si è concluso con il controllo del bagaglio.
Una volta seduto in cabina il nativo di Udine avrebbe manifestato insofferenza per il ritardo del volo. La situazione si è fatta sempre più tesa con il passare dei minuti.
Secondo le ricostruzioni riportate anche da «Il fatto quotidiano», il cantante avrebbe iniziato a discutere con membri dell'equipaggio e con alcuni passeggeri delle file vicine.
Quando uno steward avrebbe cercato di riportare la calma, il vincitore del Festival di Sanremo nel 2005 lo avrebbe insultato.
A quel punto il comandante ha deciso di interrompere la procedura di rullaggio verso la pista. L'aereo è rientrato al gate e sono state allertate le forze dell'ordine.
Renga è stato invitato a lasciare il velivolo insieme alla persona che viaggiava con lui.
Il comandante ha ritenuto che non ci fossero le condizioni per proseguire il viaggio.