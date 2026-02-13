Un cucciolo di Gorilla ha visto la luce lunedì allo zoo di Zurigo.
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Lieto evento allo zoo di Zurigo. Mayumi, una femmina di Gorilla, ha partorito, senza complicazioni, il suo primo cucciolo. Poiché le prime settimana sono delicate, la struttura esprime un ottimismo misurato sulla sopravvivenza del piccolo.
Il cucciolo è nato ieri mattina verso le 10.00. Poco dopo, sotto gli occhi di papà Bwana, poppava già senza problemi.
Nella nota dello zoo, il direttore Severin Dressen si rallegra di questa nascita pur mantenendosi prudente.
Al momento il cucciolo, di cui non si conosce ancora il sesso, sembra in buona salute; la madre se ne occupa assiduamente e gli altri gorilla lo hanno accettato nel gruppo.
In ogni caso, nelle prossime settimane gli addetti seguiranno da vicino la situazione per vedere che tutti fili liscio.