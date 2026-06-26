Amadeus era passato al Nove nel 2024.

Mistero sul futuro Amadeus lascia il Nove con due anni di anticipo rispetto al contratto, cosa farà ora?

Hai fretta? blue News riassume per te Amadeus e Warner Bros Discovery hanno deciso di interrompere consensualmente il contratto con due stagioni di anticipo, chiudendo dopo solo due anni la collaborazione sul Nove.

Il conduttore e l’amministratore delegato Alessandro Araimo si sono salutati pubblicamente con parole di stima, rispetto e gratitudine reciproca.

Resta ora da scoprire quale sarà la prossima destinazione televisiva di Amadeus, mentre il gruppo prepara nuovi progetti editoriali.

L’avventura di Amadeus sul Nove si conclude in anticipo.

Secondo quanto riportato da «Chi», il conduttore e Warner Bros Discovery hanno raggiunto un accordo per interrompere consensualmente il contratto, nonostante fossero ancora previste altre due stagioni insieme.

La collaborazione era cominciata nel 2024, quando Amadeus aveva lasciato la Rai per diventare uno dei volti principali della rete.

Il progetto prevedeva il suo coinvolgimento sia nell’access prime time sia nei programmi di prima serata, con l’obiettivo di rafforzare la proposta editoriale e gli ascolti del canale.

Dopo due stagioni, però, le parti hanno deciso di prendere strade differenti.

Reciproci ringraziamenti

L’annuncio è arrivato attraverso una nota congiunta, nella quale non sono mancati ringraziamenti e attestazioni di stima reciproca.

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, ha voluto ricordare il lavoro svolto insieme: «Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità. Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco».

Anche Amadeus ha salutato l’azienda con parole cordiali, sottolineando l’intensità dell’esperienza vissuta sul Nove: «Sono stati due anni intensi, ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca, e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros Discovery per i progetti futuri».

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E ora che succede?

La conclusione anticipata del rapporto apre ora una nuova fase per entrambe le parti.

Il gruppo televisivo si prepara a riorganizzare la propria proposta editoriale, mentre sul futuro professionale di Amadeus non sono ancora arrivate indicazioni ufficiali.

Resta quindi aperta la domanda sulla sua prossima destinazione: un ritorno in un ambiente già conosciuto oppure una nuova avventura televisiva?

Le prime risposte potrebbero emergere con la presentazione dei prossimi palinsesti autunnali.