Amanda Knox porta sul palco i quattro anni trascorsi in carcere, la condanna poi annullata e la demonizzazione mediatica che ha accompagnato il processo per l'omicidio di Meredith Kercher. A 39 anni, l'americana affida a «Cartwheel» anche il rapporto con la maternità. La figlia le chiede infatti la storia di «Mama Goes to Italy», costringendola a misurarsi con il trauma e con il modo in cui quella vicenda continua a definirla.

«Non scherzo sulla morte di Meredith. Scherzo molto su come sono stata demonizzata, ma non sul suo omicidio», chiarisce al «Telegraph». La Knox ricorda la Kercher come una ragazza intelligente, sofisticata e divertente e sostiene che avrebbe potuto apprezzare uno spettacolo dedicato anche alla condizione femminile.

Francesco Maresca, storico legale della famiglia Kercher, attacca però il progetto: «Offensivo e deplorevole». La Knox rivendica il diritto di raccontare una storia che ha segnato anche la sua vita.

Il titolo richiama la ruota che le venne attribuita nella Questura di Perugia, episodio poi entrato nella narrazione mediatica del caso. La Knox ha sempre negato di averla fatta, parlando soltanto di esercizi di stretching.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito furono assolti definitivamente dall'accusa di omicidio nel 2015. Rudy Guede resta l'unico condannato per la morte di Meredith Kercher; nel 2025 la Cassazione ha confermato la condanna della Knox per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba.

«Cartwheel» sarà al Gilded Balloon Teviot dal 7 al 17 agosto, alle 20.15, nel festival scozzese.