Rivoluzione in vista «Amici», stop a daytime e casetta? Ci sarebbe un altro cambiamento in vista

Secondo un'indiscrezione rilanciata da Gabriele Parpiglia, la produzione starebbe valutando l'addio al daytime quotidiano e alla storica casetta già dalla prossima edizione.

Lo scenario è stato rilanciato anche da «All Music Italia», che riferisce di aver raccolto riscontri da proprie fonti sul progetto di revisione del format.

Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe anche una selezione più aperta ad artisti che hanno già pubblicato musica e costruito una prima presenza sul mercato.

Cosa ha detto Maria De Filippi?

Nella sua newsletter, Parpiglia descrive una possibile svolta per il programma, scrivendo che la «fabbrica di talenti più forte d'Italia» starebbe valutando lo stop al daytime e alla casetta, due elementi che da oltre vent'anni accompagnano il racconto degli allievi.

«I ragazzi sono il centro di questo programma. Finché ci sono loro c'è Amici». Con queste parole, pronunciate durante uno speciale di «Verissimo», Maria De Filippi ha sempre sintetizzato la filosofia del talent, fondata sul percorso umano oltre che artistico dei concorrenti.

Prosegue la selezione

Anche l'ipotesi di puntare su artisti già presenti nel mercato non sarebbe del tutto inedita.

In un'intervista ad All Music Italia, l'ex allieva Tish osservava: «Io gioco con te che tu hai già l'album pronto», ricordando come alcuni concorrenti arrivassero già con esperienze discografiche.

Intanto i casting della nuova edizione proseguono regolarmente su Witty TV. Se le indiscrezioni trovassero conferma, «Amici» si preparerebbe al cambiamento più significativo degli ultimi anni.