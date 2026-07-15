La relazione tra i due è nota da mesi, ma la conduttrice l'ha sempre raccontata con misura. Dopo le prime fotografie pubblicate dai settimanali, ha preferito poche dichiarazioni, senza trasformare il rapporto in un racconto quotidiano sui social.

«Per me è cominciata una vita nuova e in questa nuova vita ho incontrato lui. È un rapporto che mi sta dando molto e con cui voglio andare cauta. È una persona a cui tengo molto», aveva detto al «Corriere della Sera».

In seguito la Delogu ha raccontato anche il loro primo appuntamento. «Mi ha invitata fuori e mentre eravamo a tavola abbiamo giocato a scacchi», aveva ricordato, spiegando che proprio quella serata le aveva fatto capire di avere davanti una persona capace di ascoltare e sorprenderla.

«Vivo quello che mi accade giorno per giorno»

Qualche settimana dopo era arrivata anche una riflessione sul nuovo equilibrio raggiunto: «Se provi qualcosa tanto vale dirlo. Ma vivo quello che mi accade giorno per giorno».

Alessandro Marziali, classe 1998 e originario di Ancona, è un manager estraneo al mondo dello spettacolo. La coppia continua a mantenere un profilo discreto, alternando rare apparizioni pubbliche a momenti condivisi con naturalezza.

Sul fronte professionale, Andrea Delogu sarà dal 17 luglio su Rai 1 con Carlo Conti alla conduzione di «TIM Summer Hits 2026». Il programma andrà in onda in quattro prime serate, fino al 31 luglio, seguite dallo speciale «TIM Summer Hits – The Best Of» in programma il 7 agosto.