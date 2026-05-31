Il suo nome era stato accostato a Stefano De Martino, ma la conduttrice prende le distanze da qualsiasi autocandidatura per il Sanremo '27.

Andrea Delogu si chiama fuori dalle indiscrezioni che la vorrebbero tra i possibili volti di Sanremo 2027.

Dopo essere stata accostata a Stefano De Martino nelle ipotesi sul futuro del Festival, la conduttrice ha chiarito di non avere alcuna intenzione di spingere per un posto all'Ariston.

Intervistata da «Fanpage», la presentatrice ha commentato con ironia le voci circolate nelle ultime settimane. «Non invierò il messaggino a Stefanuccio», ha spiegato, escludendo qualsiasi tentativo di autocandidatura o contatto informale per entrare nella squadra della manifestazione.

La possibilità De Filippi

Sul fronte delle voci resta inoltre aperto il capitolo Maria De Filippi.

Alcune indiscrezioni rilanciate da Adnkronos hanno ipotizzato una sua possibile presenza accanto a De Martino alla conduzione.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali.

Per ora l'unica certezza è la posizione espressa dalla conduttrice: nessuna corsia preferenziale e nessun «messaggino a Stefanuccio». Per conoscere il futuro assetto di Sanremo 2027 sarà necessario attendere le prossime decisioni della Rai.