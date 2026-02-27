«Non volevo fare l'attrice da ragazza. Avevo due passioni: gestire un albergo o un villaggio. Oppure mi immaginavo una carriera sportiva o militare», ha raccontato.

La passione per il pentathlon contribuì ad alimentare quel sogno, nato anche dal fascino che esercitava su di lei la vita militare. «Mi affascinava l'idea delle donne che si arruolano», ha spiegato.

La svolta è arrivata solo più tardi.

Pur essendo figlia di Gabriele Ferzetti, la recitazione non rappresentava per lei una scelta scontata e i primi passi nel mondo dello spettacolo sono stati accompagnati da numerosi rifiuti.

Ai provini, ha ricordato, c'era chi la considerava «troppo alta» e chi «troppo seria». Osservazioni che non l'hanno fatta arretrare. «Non mi abbatto. Mi butto», ha raccontato, indicando nella determinazione la qualità che le ha permesso di costruire il suo percorso artistico.

Le dichiarazioni arrivano in un momento particolarmente intenso della carriera di Anna Ferzetti. Dopo il ruolo in «La grazia» di Paolo Sorrentino, l'attrice è tornata sul grande schermo con «Domani interrogo», uscito nelle sale il 19 febbraio 2026, ed è nel cast di «Gli occhi degli altri» di Andrea De Sica, distribuito dal 19 marzo 2026.