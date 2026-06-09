Nuova musica, una terza laurea in arrivo e un nuovo amore. Annalisa Minetti festeggia i 50 anni con entusiasmo e, in un'intervista a «Libero», confessa un sogno: condurre una serata del Festival di Sanremo.

Hai fretta? blue News riassume per te Annalisa Minetti rivela a Libero di sognare un futuro da conduttrice a Sanremo e scherza anche su una possibile carriera politica.

La cantante ha appena pubblicato il singolo Una Bachata e spera di tornare a esibirsi in Sudamerica, dove ritiene di avere ancora un forte seguito.

A 50 anni si dice felice della propria vita, tra studio, un nuovo amore e la convinzione che la maternità non debba annullare la realizzazione personale delle donne.

Annalisa Minetti guarda al futuro con entusiasmo. La cantante e atleta, che ha appena compiuto 50 anni, si racconta in un'intervista a «Libero» tra nuovi progetti musicali, ambizioni professionali e un ritrovato equilibrio personale.

Tra i desideri nel cassetto c'è anche quello di salire sul palco dell'Ariston in una veste diversa dal passato. Con una battuta lancia infatti un messaggio a Stefano De Martino, indicandolo come possibile futuro conduttore del Festival.

«Dite a Stefano De Martino che almeno una serata voglio condurla perché lo farei benissimo», afferma, aggiungendo poi ironicamente di aspirare persino al ruolo di ministra dello Sport in un futuro governo di centrodestra.

Il nuovo singolo e il richiamo del Sudamerica

Prima di pensare a Sanremo, Minetti, come riferito fra gli altri anche da «Leggo», si concentra però sulla musica. Il suo nuovo progetto si chiama Una Bachata, brano realizzato insieme al cantante dominicano JPeralta.

Per l'artista si tratta anche dell'occasione per avvicinarsi a una lingua che ama particolarmente. «Finalmente canto in spagnolo», racconta.

La cantante confessa inoltre di sentirsi ancora molto apprezzata dal pubblico sudamericano, dove spera di tornare presto dopo anni di assenza.

Secondo Minetti, il mercato musicale latinoamericano continua a essere particolarmente ricettivo verso il suo repertorio e verso la cultura italiana in generale.

«Mi sento supergnocca»

L'arrivo dei 50 anni non sembra rappresentare un problema. Anzi. «Mi sento supergnocca», dice senza esitazioni.

Un benessere che attribuisce a diversi fattori: la passione per il proprio lavoro, l'impegno nello studio e una continua voglia di mettersi in gioco. Attualmente sta infatti completando la sua terza laurea.

A contribuire alla serenità del momento c'è anche una nuova relazione sentimentale. «Nonostante le ferite ricevute resto una persona aperta al mondo», spiega. «Non odio, non porto rancore e mi piace amare follemente».

L'amore per i figli e il messaggio alle donne

Nel corso dell'intervista a «Libero», Minetti parla anche del rapporto con i suoi due figli, che definisce il legame più importante della sua vita.

Pur riconoscendo il ruolo centrale della maternità, invita però le donne a non dimenticare se stesse.

«Sto cercando di far capire a me stessa e alle altre donne che essere madre non significa rinunciare alla propria identità», afferma.

Un messaggio che accompagna una fase della sua vita vissuta con fiducia, nuovi progetti e la volontà di continuare a guardare avanti.