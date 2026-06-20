Anne Hathaway sta per diventare mamma per la terza volta.

La star de «Il Diavolo Veste Prada» ha annunciato di essere in attesa del suo terzo figlio con il marito Adam Shulman attraverso un video postato su Instagram, in cui mostra per la prima volta il pancione.

La clip è accompagnata dal brano di Barbara Lewis «Baby I'm Yours», e dal commento dell'attrice che ha semplicemente scritto: «Piccolo sono tua». Anne, 43, e Adam, 45, sono sposati dal 2012 e dal loro matrimonio sono già nati Jonathan, 10, e Jack, 6.

Nel corso degli anni, Hathaway ha spesso parlato della maternità e del forte impatto avuto nella sua vita dopo la nascita dei figli.

Nel 2022, in un'intervista rilasciata a WSJ Magazine, la star ha ammesso di aver provato un senso di completezza dopo essere diventata madre. «Non mi sentivo completamente realizzata e presente finché non sono diventata mamma», ha detto l'attrice all'epoca.

«Non è che mi mancasse l'integrità, ma mi ha fatto venire voglia di essere completamente, a ogni livello, fedele alla mia parola».

«E questo significava mettere fine a tutte le sciocchezze che mi frullavano per la testa», ha continuato la star di «Pretty Princess». «E sono piccole pause che ti concedi a volte quando sai di non essere la versione migliore di te stessa».