L'attore gallese, due volte premio Oscar, ha annunciato il progetto dopo il debutto del singolo «Bracken Road», affidando a un disco nato da oltre sessant'anni di composizioni quella che definisce da sempre la sua prima passione.

«La musica è stata il mio primo desiderio. Compongo musica da tutta la vita. Alcuni di questi brani mi accompagnano da decenni e continuo a tornarci», ha dichiarato Hopkins presentando l'album.

Tra i dodici brani figura «Bracken Road», composto nel 1963 quando il futuro attore lavorava al Liverpool Playhouse. Ispirato ai ricordi dell'infanzia trascorsa in Galles, il pezzo è rimasto inedito per decenni prima di essere inciso nella nuova veste orchestrale.

Per realizzare «Life Is a Dream», Hopkins ha collaborato con la Philharmonia Orchestra diretta da Gustavo Dudamel. Ringraziando il maestro, ha detto che «con l'elegante precisione della sua bacchetta ha trasformato ogni nota con un significato profondo e indelebile», definendo poi l'accordo con Decca Classics «l'onore di una vita».

L'album uscirà il 21 agosto e raccoglie composizioni scritte in diverse fasi della vita dell'attore, molto prima che il successo cinematografico lo consacrasse tra i volti più celebri di Hollywood.